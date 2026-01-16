Арахамия отреагировал на заявление Тимошенко о депутате «Слуги народа» Копытине

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © Getty Images

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал на слова Юлии Тимошенко относительно якобы ее разговоров с народным депутатом Игорем Копытиным.

Соответствующий комментарий фракция предоставила изданию УП.

«Нам об этом (разговор Копытина с Тимошенко — УП) ничего неизвестно. Все, что можем сказать об Игоре Копытине, опираясь на статистику его посещений пленарных заседаний и участия в голосованиях, что он является одним из самых дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции», — отметил Арахамия

Отметим, что 16 января во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения народный депутат и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала имя депутата, который, по ее словам, сотрудничал против нее с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

По утверждению Тимошенко, народный депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Копытин якобы выполнял поручение антикоррупционного органа и находился под давлением из-за собственного уголовного дела.

По словам лидера «Батькивщины», Копытин сам неоднократно инициировал встречи с ней, во время которых, как она утверждает, говорил о нежелании оставаться во фракции «Слуга народа» и поддерживать действия парламентского большинства.

Кроме того, Тимошенко выразила убеждение, что заинтересованность депутата в общении с ней могла быть связана со стремлением закрыть собственное уголовное дело. Также она настаивает, что обнародованные НАБУ записи — сфальсифицированы, потому что такого разговора «не было никогда в ее жизни».

«Я хочу очень четко сказать, что никогда таких слов (как на аудиозаписях НАБУ — Ред.) не говорила. Сегодня я предоставлю доказательства в суде, что эта аудиодорожка сфальсифицирована… Никогда в жизни такого разговора не было. Никогда в жизни», — заявила Тимошенко.