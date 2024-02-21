Арахамия подвел итоги встречи фракции "Слуга народа" с Зеленским

Сегодня, 21 февраля, завершилась встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Она привлекла большое внимание СМИ, поскольку это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента позволил провести ее только сейчас", – подчеркнул он.

Как отметил Арахамия, цель встречи – синхронизация всех усилий и усиление отдельных направлений работы.

"В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это нормальная практика для всех крупных команд", – отметил политик.

О чем говорилось

По словам главы фракции "Слуга народа", говорили о самом главном для нашей победы – фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.

"Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до победы".

Он поблагодарил президента за встречу и отметил, что фракция возвращается к своей работе.

Ранее речь шла о том, что Банковая собирает топ-чиновников для честного разговора с украинцами.

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