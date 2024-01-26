Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих на военные учения вместе с другими украинцами

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов.

Давид Арахамия предложил, чтобы депутаты и госслужащие проходили военные учения на общих условиях с другими украинцами.

Об этом он сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", пишет LB.ua.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

Арахамия говорит, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет надлежащей учебы, а затем сразу – на фронт.

Арахамия предлагает проходить должностным лицам обучение в военных учебных центрах в частичном режиме. Сейчас все народные избранники забронированы от мобилизации.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.

Напомним, в Украине в рамках мобилизации формируются новые подразделения и бригады. В ВСУ востребованы все специалисты, поэтому мобилизованные могут выражать пожелания, где именно они хотят проходить военную службу. Однако в первую очередь проходит обучение. Как это происходит, рассказал начальник Службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Читайте также: