Арахамия предлагает раскрыть данные о потерях Украины: "Не так велики, как люди представляют"

В условиях войны этот вопрос очень чувствителен.

Давид Арахамия предлагал Владимиру Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины на войне. Президент еще не принял решение по этому поводу.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа", пишет "LB.ua".

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", – заверил Арахамия.

Он предполагает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет: они "не так велики, как они сами себе представляют".

Ранее руководительница медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова рассказала о потерях на фронте. Она отметила, что ей известны данные об их батальоне и потерях шокирующие.

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