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Арахамия раскрыл состав нового Кабмина: Зеленский не определился только с одним министром
Зеленский представил кандидатуры нового состава Кабинета Министров, кроме одной должности.
Во время заседания парламентской фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского, руководителя ОПУ Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко в среду, 16 июля, были представлены кандидатуры нового Кабинета Министров Украины, предложенные президентом.
Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия
«Очень важен разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости. Президент поблагодарил депутатов за работу, за поддержку необходимых для обороны и евроинтеграции законопроектов. Сейчас Украина находится на новом этапе борьбы за независимость, который требует усиления как внутри страны, так и в работе с партнерами. Это, в свою очередь, диктует кадровые изменения в команде», – пояснил Арахамия.
Он добавил, что в этот же день Рада поддержала отставку Кабмина, который, по словам Арахамии, достойно работал в сверхсложных условиях.
Юлия Свириденко - кандидат на должность премьера
Президент Владимир Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра правительства. Фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру, отметив ее компетентность и профессионализм, что позволит возглавить правительство в такой сложный период.
Состав нового Кабмина
На заседании фракции были представлены кандидаты на ключевые должности в Кабинете Министров. Арахамия отметил, что среди них есть как новые лица, так и те, кто уже хорошо зарекомендовал себя:
Юлия Свириденко - премьер-министр Украины
Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации
Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий
Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Матвей Бедный - министр молодежи и спорта
Герман Галущенко - министр юстиции
Светлана Гринчук - министр энергетики
Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины
Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины
Игорь Клименко – министр внутренних дел
Оксен Лесной – министр образования и науки
Виктор Ляшко - министр здравоохранения
Сергей Марченко - министр финансов
Андрей Сибига - министр иностранных дел
Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства
Денис Шмигаль – министр обороны
При этом, по словам Давида Арахамии, относительно кандидата на должность министра культуры до сих пор не определились и консультации продолжаются.
Рассмотрение кандидатур на должности министров Верховной Радой состоится на ближайшем заседании парламента.
Напомним, политтехнолог Виталий Бала считает, что происходящая сейчас перезагрузка правительства больше напоминает показуху, а не настоящие изменения.