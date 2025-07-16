Арахамия раскрыл состав нового Кабмина: Зеленский не определился только с одним министром

Зеленский представил «слугам народа» кандидатуры на должности министров

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Во время заседания парламентской фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского, руководителя ОПУ Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко в среду, 16 июля, были представлены кандидатуры нового Кабинета Министров Украины, предложенные президентом.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия

«Очень важен разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости. Президент поблагодарил депутатов за работу, за поддержку необходимых для обороны и евроинтеграции законопроектов. Сейчас Украина находится на новом этапе борьбы за независимость, который требует усиления как внутри страны, так и в работе с партнерами. Это, в свою очередь, диктует кадровые изменения в команде», – пояснил Арахамия.

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Он добавил, что в этот же день Рада поддержала отставку Кабмина, который, по словам Арахамии, достойно работал в сверхсложных условиях.

Юлия Свириденко - кандидат на должность премьера

Президент Владимир Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра правительства. Фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру, отметив ее компетентность и профессионализм, что позволит возглавить правительство в такой сложный период.

Состав нового Кабмина

На заседании фракции были представлены кандидаты на ключевые должности в Кабинете Министров. Арахамия отметил, что среди них есть как новые лица, так и те, кто уже хорошо зарекомендовал себя:

Юлия Свириденко - премьер-министр Украины

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Матвей Бедный - министр молодежи и спорта

Герман Галущенко - министр юстиции

Светлана Гринчук - министр энергетики

Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины

Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины

Игорь Клименко – министр внутренних дел

Оксен Лесной – министр образования и науки

Виктор Ляшко - министр здравоохранения

Сергей Марченко - министр финансов

Андрей Сибига - министр иностранных дел

Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Денис Шмигаль – министр обороны

При этом, по словам Давида Арахамии, относительно кандидата на должность министра культуры до сих пор не определились и консультации продолжаются.

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Рассмотрение кандидатур на должности министров Верховной Радой состоится на ближайшем заседании парламента.

Напомним, политтехнолог Виталий Бала считает, что происходящая сейчас перезагрузка правительства больше напоминает показуху, а не настоящие изменения.