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Арахамия рассказал, когда произойдет замена главы Минобороны и важные голосования в Раде

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Арахамия рассказал, когда произойдет замена главы Минобороны и важные голосования в Раде

Давид Арахамия / Фото: Getty Images

Также на этой неделе ожидается принятие решения о возобновлении декларирования всех чиновников.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе произойдет замена министра обороны и главы Фонда Госимущества Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

Арахамия заявил, что Алексея Резникова в должности главы Минобороны заменить Рустам Умеров

Он отметил, что больше кадровых вопросов на этой неделе не будет.

"Важны голосование недели: возобновление декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами; изменения в закон о РЭРах — первое чтение", — написал парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников прокомментировал свое возможное назначение послом Украины в Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова.

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Дата публикации
Просмотры
125
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