Арахамия сделал заявление о мобилизации в Украине: как это будет дальше

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нерешенным остается вопрос об объемах мобилизации в Украине.
Член комитета Давид Арахамия подчеркнул необходимость четкого плана мобилизации, которого сейчас нет, и предположил, каким образом правительство планирует обеспечить военный потенциал страны и определить стратегию мобилизации на будущее.
Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".
"Вопрос, который в комитете (комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - ред.) очень горячий: сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Если делать ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в стране. Если не делать, тогда они страдают. Что с этим делать, какой хотя бы не длинный план, а хотя бы короткий, на год. К военному руководству говорят: "Дайте какое-то видение". Видения нет. Видение - просто живем, как жили. А нас это не устраивает", - сказал Арахамия.
Он отметил, что Генштабу нужно составить и предоставить Раде план войны.
"Институция говорит: я хочу воевать следующий год да, мне нужно столько людей, вот столько людей мне нужно отпустить, потому что они уже столько воюют, что не могут, и мне нужно столько денег. И такого плана никто не имеет в стране", – сказал Арахамия.
Напомним, в интервью Натальи Мосейчук Арахамия также заявил, что Украина сейчас имеет очень плохую переговорную позицию и не собирается садиться за стол переговоров с РФ, учитывая ситуацию на фронте.
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