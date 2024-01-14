Арахамия сообщил, когда проект о мобилизации внесут в Раду: "Если нужно – соберемся и ночью"

Нормы, которые были в первой версии проекта, не устраивали все политические силы, сказал Арахамия.
Конкретного срока внесения проекта о мобилизации в новой редакции в Раду отсутствует.
Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.
"Мы не обсуждали сроки. Мы сказали так, что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью. Если нужно, мы все соберемся и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ", — отметил он.
По его словам, нормы, которые были в первой версии проекта, не устраивали все политические силы, поэтому вернули его на доработку.
"Сказали — вот наши предложения, рекомендации и все такое. И говорим: "Давайте вы наработайте, приходите к нам с другим каким-то форматом. Потому что тот формат, который предложили, у него нет поддержки ни в обществе, ни в парламенте", — добавил он.
Напомним, 12 января в Минобороны заверили, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова.
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