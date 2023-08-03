Арахамия заявил, что в Раде не знали о поездке Аристова на Мальдивы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде не знали, что в то время действующий нардеп Юрий Аристов во время войны уехал отдыхать на Мальдивы. Об этом они узнали после огласки в СМИ.

Об этом главы партии рассказал в интервью РБК-Украина.

"Обычно триггером являются журналисты, потому что мы не знали, я не знал как глава фракции, что Аристов летал на Мальдивы", — сказал он, подтвердив, что предоставил допуск Аристову на поездку в Вильнюс, где проходил саммит НАТО.

"Он у меня принимал допуск на поездку в Вильнюс, и он там был, я видел фото, которые он публиковал. Он встречался с представителями оборонного комитета, и я подумал, что все хорошо. Я его жду следующего заседания Верховной Рады. Он туда пришел", — рассказал Арахамия.

По его словам, поступок Аристова возмутил многих народных депутатов.

"Трудно даже представить, что у кого хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег из фракции", — добавил он.

Нардепа Аристова заскочили на Мальдивах

Напомним, в середине июля в СМИ появилась информация, что заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов отдыхает в 5-звездочном отеле на частном острове Мальдивы.

Уже 25 июля Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий, а 27 июля по материалам расследования ДБР и СБУ генеральный прокурор сообщил нардепу о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины. 2 августа Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Юрия Аристова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Нардепа заметили на Мальдивах во время войны! Скандал получил продолжение!".

Читайте также: