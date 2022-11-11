"Арбузов много не бывает": "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Херсон – это Украина!"

"Укрпочта" 11 июля заявила о выпуске новой почтовой марки "Херсон – это Украина!".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. ранее события. Потому что в "Укрпочте" точно знают, что наши военные – лучшие, а деоккупация, это только вопрос времени", — говорится в сообщении Смилянского.

Кроме марки "Укрпочта" выпустила еще и конверт. На нем украинский солдат "вкладывает ломтик арбуза с Херсоном обратно в Украину и открытка "Херсон — это Украина". "Арбузов много не бывает", — подчеркнул гендиректор компании.

В пятницу, 11 ноября, стартует предзаказ. Саму марку планируют запустить прямо в Херсоне в декабре.

Забронировать можно здесь на сайте: https://postmark.ukrposhta.ua. Предзаказ должен быть отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор.

Напомним, 4 ноября "Укрпочта" выпустит новую марку — "Крымский мост на бес!". Тираж составляет 300 тыс. марковых листов или 2,1 млн марок.

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