Аренда квартир в Днепре: какое жилье предлагают до 6 тысяч гривен (фото)

В Днепре после полномасштабного вторжения России в Украину "до небес" увеличилась стоимость аренды квартир. Жилье, например, до шести тысяч гривен в городе можно найти на периферии или в отдаленных от центра районах. Однако эти помещения, мягко говоря, не всегда пригодны для жизни.

Аренда квартир в Днепре – проблема для переселенцев и гостей города. Квартиры премиум-сегмента стоят от 15 тысяч гривен и выше. Они оснащены всем необходимым и расположены в центре или рядом с ним. Однако жилье средней и эконом стоимости, как известно из онлайн досок объявлений, далеко не всегда на самом деле жилое.

ТСН.ua выяснил, какие именно квартиры в Днепре предлагают украинцам до шести тысяч гривен и с какими условиями.

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Найти жилье ориентировочно за 6000 гривен в Днепре можно в отдаленных от центра районах. На улице Строителей предлагают арендовать квартиру за 6500 тысяч. Общая площадь – 40 "квадратов". С животными нельзя. Дополнительно придется платить коммуналку.

Что любопытно, квартира эта смотрится, мягко говоря, не совсем подходящей для проживания. Ремонта в помещении нет. При том, что оплатить сразу придется также за услуги риэлтора — то есть в общей сложности за квартиру нужно выложить 19 500 гривен.

“Сбросить стоимость не можем. Это самая дешевая квартира. С котами? Как уж эти кошки надоели. Они там все обо***т. Если там будет загажено – мы не вернем залог”, – сказала нам риэлтор.

Фото: Скриншот

На проспекте Поля сдают квартиру в аренду за 6500 гривен. Выглядит она гораздо лучше, чем предыдущий вариант. В помещении относительно новый ремонт – по словам владельца, 2020 года.

"Пространная лоджия. Есть вся мебель и техника. Для одного парня или девушки. Цена 6500 грн. Плюс коммуналка. Залог", — говорится в описании объявления.

Однокомнатную квартиру за пять тысяч гривен можно снять на жилом массиве Победа-6. Жилье без обновленного ремонта, но с комфортабельным, на первый взгляд.

"Аккуратная квартира, металлопластиковые окна, бойлер, холодильник, стиральная машинка, мебель. Дополнительно оплачиваются коммунальные", – отметил риэлтор.

Что интересно, жилмассив Победа в целом удобен для проживания. Там довольно развита инфраструктура, рядом много магазинов и торговых центров, а также один из лучших парков города "Прибрежный".

За пять тысяч можно арендовать квартиру на улице Авиационной. Ремонтом, как говорится, не испорчена, но жить можно. Хотя зимой может поддувать из окон, поскольку они были поставлены еще в советское время. Преимуществом, по словам риэлтора, будет то, что балкон выходит на тихую сторону улицы.

Однако найти за шесть с половиной тысяч в Днепре можно не только "такие себе" варианты, но и довольно комфортабельные. Например, на улице Илларионовская на длительный срок сдают квартиру с отличным ремонтом.

“В тихом месте сдается на длительный срок аккуратная, уютная, просторная и комфортабельная однокомнатная квартира. Все рядом. Транспорт в любую точку города. Возможно, договориться за гараж”, — подчеркнул риэлтор.

Напомним, что в Днепре цены на аренду жилья выросли после полномасштабного вторжения России и держатся на высоком уровне уже более полугода.

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