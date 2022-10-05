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Аренда квартир в Днепре: какое жилье предлагают до 6 тысяч гривен (фото)

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Аренда квартир в Днепре: какое жилье предлагают до 6 тысяч гривен (фото)

фото/olx.ua

В Днепре после полномасштабного вторжения России в Украину "до небес" увеличилась стоимость аренды квартир. Жилье, например, до шести тысяч гривен в городе можно найти на периферии или в отдаленных от центра районах. Однако эти помещения, мягко говоря, не всегда пригодны для жизни.

Аренда квартир в Днепре – проблема для переселенцев и гостей города. Квартиры премиум-сегмента стоят от 15 тысяч гривен и выше. Они оснащены всем необходимым и расположены в центре или рядом с ним. Однако жилье средней и эконом стоимости, как известно из онлайн досок объявлений, далеко не всегда на самом деле жилое.

ТСН.ua выяснил, какие именно квартиры в Днепре предлагают украинцам до шести тысяч гривен и с какими условиями.

Найти жилье ориентировочно за 6000 гривен в Днепре можно в отдаленных от центра районах. На улице Строителей предлагают арендовать квартиру за 6500 тысяч. Общая площадь – 40 "квадратов". С животными нельзя. Дополнительно придется платить коммуналку.

Что любопытно, квартира эта смотрится, мягко говоря, не совсем подходящей для проживания. Ремонта в помещении нет. При том, что оплатить сразу придется также за услуги риэлтора — то есть в общей сложности за квартиру нужно выложить 19 500 гривен.

“Сбросить стоимость не можем. Это самая дешевая квартира. С котами? Как уж эти кошки надоели. Они там все обо***т. Если там будет загажено – мы не вернем залог”, – сказала нам риэлтор.

© Скриншот
Фото: Скриншот

На проспекте Поля сдают квартиру в аренду за 6500 гривен. Выглядит она гораздо лучше, чем предыдущий вариант. В помещении относительно новый ремонт – по словам владельца, 2020 года.

"Пространная лоджия. Есть вся мебель и техника. Для одного парня или девушки. Цена 6500 грн. Плюс коммуналка. Залог", — говорится в описании объявления.

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Однокомнатную квартиру за пять тысяч гривен можно снять на жилом массиве Победа-6. Жилье без обновленного ремонта, но с комфортабельным, на первый взгляд.

"Аккуратная квартира, металлопластиковые окна, бойлер, холодильник, стиральная машинка, мебель. Дополнительно оплачиваются коммунальные", – отметил риэлтор.

Что интересно, жилмассив Победа в целом удобен для проживания. Там довольно развита инфраструктура, рядом много магазинов и торговых центров, а также один из лучших парков города "Прибрежный".

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За пять тысяч можно арендовать квартиру на улице Авиационной. Ремонтом, как говорится, не испорчена, но жить можно. Хотя зимой может поддувать из окон, поскольку они были поставлены еще в советское время. Преимуществом, по словам риэлтора, будет то, что балкон выходит на тихую сторону улицы.

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Однако найти за шесть с половиной тысяч в Днепре можно не только "такие себе" варианты, но и довольно комфортабельные. Например, на улице Илларионовская на длительный срок сдают квартиру с отличным ремонтом.

“В тихом месте сдается на длительный срок аккуратная, уютная, просторная и комфортабельная однокомнатная квартира. Все рядом. Транспорт в любую точку города. Возможно, договориться за гараж”, — подчеркнул риэлтор.

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Напомним, что в Днепре цены на аренду жилья выросли после полномасштабного вторжения России и держатся на высоком уровне уже более полугода.

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