Аренда квартир возле "нуля" дороже, чем в Европе: почему военные платят за жилье заоблачные цены

Прифронтовый «квартирный голод»: кто наживается на защитниках / © Associated Press

Украинские военные продолжают жаловаться на заоблачные цены в прифронтовой полосе Харьковской, Запорожской областей и правобережья Херсонщины, где защитники восстанавливаются после выходов «на ноль».

Шокирующие рассказы военных о том, как аренда квартир в прифронтовых городах может быть больше, чем в Европе, приводит «Главком».

В издании отмечают, что в маленьких городках и селах Донбасса цены на аренду жилья соразмерны киевским или львовским. А по оценкам некоторых военных даже с европейскими.

«Квартиры в Славике и Краме (Славянск и Краматорск — Ред.) в последние годы были дорогими, а сейчас, после того, как пи**ры уничтожили или сделали невозможными для жизни Покровск, Константиновку, Доброполье, спрос стал еще больше, жилье — более дефицитным, а потому еще дороже», — поясняет Александр Б., солдат одной из бригад, два года воюющий в Донецкой области.

По его словам, в Славянске цена аренды квартиры с стройным ремонтом и мебелью стартует от 10 тыс. грн в месяц. Двух- или трехкомнатная с мебелью, бойлером и так называемым евроремонтом будет стоить до 20 тыс. грн. Самые дешевые — так называемые «гостинки» или «малосемейки». Их ценят от 6 тысяч гривен.

Частные дома в окрестных селах, по словам военных, тоже «золотые». Хотя сплошь и рядом там не имеет даже самых элементарных удобств — туалет и вода на улице, печное отопление и отсутствие стиральной машины, которая чрезвычайно важна для бойцов, проводящих в грязных окопах недели.

По информации собеседников издания, за возможность пожить месяц в большом кирпичном доме образца 1980-х, куда подведена вода, владельцы правят от 20 до 30 тыс. грн в месяц. В такой дом обычно заселяется целое отделение — по 8-10 военных. Каждый платит владельцу по 1000 грн.

По словам военных, жилье находят благодаря «сарафанному радио» и снимают преимущественно напрямую у хозяина, а не через риелторов, поскольку те берут высокие комиссионные. Официальных договоров нет, только устные договоренности.

Выгоднее купить, чем снимать

«Я посчитал, что если купить квартиру в каком-то городке к востоку от Павлограда, а однокомнатная здесь стоит $6-7 тыс., и сдавать ее, то можно менее чем за год выйти в прибыль. В Киеве ты таким образом будешь „отбивать“ деньги лет 15», — рассказывает Даниил Ф., военнослужащий батальона БпЛА 152-й егерской бригады, который недавно служит на Днепропетровщине.

В издании отмечают, что некоторые компании военных так и делают — покупают дом или квартиру, скинувшись деньгами, а затем перепродают другому входящему на их место подразделению.

«Мы снимали в прошлом году старый, но неплохой дом. Хозяйка выселилась и жила где-то у дочери подальше от фронта. Заплатили аренду за два месяца. Возвращаемся из боевых — а там ребята из ВСУ живут. Такой! Звоним: что же это такое, бабушка? А она говорит: да я уже, извините, продала дом ребятам за 100 тыс. А мы ей: почему же не сказали, что будете продавать, мы бы у вас купили», — рассказывает сержант по материальному обеспечению батальона «Свобода» бригады Нацгвардии «Рубеж» Роман Даценко.

В то же время Даценко отмечает, что есть разные случаи. Кое-где местные бесплатно предлагают дома, только просят платить за потребленную коммуналку. По его словам, часто местные приносят военным яблоки, овощи, домашнюю консервацию.

«Но бывают и случаи, когда заселяемся в заброшенный дом, а за пол года „находится“ владелица, которая эвакуировалась куда-то на Западную Украину, вызывает ВСП (военная служба правопорядка — Ред.) и требует оплатить аренду задним числом за все годы войны. В конце концов, сошлись на том, что мы оплатим электричество с февраля 2022-го, хотя мы в то время там не жили», — добавляет Даценко.

Ранее военнослужащий ВСУ и экснардеп Игорь Луценко также обратил внимание, что цены на аренду жилья в прифронтовых районах заоблачны и больше, чем в Киеве или Львове.