Аренда квартиры или дом в селе: украинка отважилась на переезд и назвала все плюсы и минусы

Жительница города купила дом в деревне / © скриншот с видео

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Жительница Сум приобрела дом в селе и рассказала о преимуществах собственного жилья и минусах арендованной квартиры. По словам женщины, ее семья не планировала переезд из города. Окончательно они решили, что будут ехать примерно за месяц до самого отъезда.

Для семьи Елены Вихровой это не было решением, к которому они долго готовились. Она подчеркнула, что обстоятельства сложились так, что нужно было действовать. Поэтому для женщины это вопрос не только комфорта, стоимости или удобства, а потому, что самое важное — иметь место, где можно остаться. Об этом Елена рассказала в своем блоге на странице в TikTok.

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Дом в селе или арендованная квартира в городе

По словам Елены, для нее дом — это, прежде всего, свобода. Свой двор, собственное пространство, когда никто не ограничивает, сколько у тебя детей, собак или кошек.

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Впрочем, есть и другая сторона. Женщина отметила, что дом в селе — бесконечная работа, которая просто никогда не заканчивается. Постоянно что-то нужно делать, ремонтировать, а значит, это дополнительные вложения.

Что касается арендованной квартиры, то это, казалось бы, проще: нашли жилье, обустроились, выбрали детям садик, школу и живете своей жизнью. Однако, Елена поинтересовалась, что делать, если через несколько месяцев владелец сообщит, что собирается продавать квартиру, или просто попросит освободить ее.

«Это снова поиски, снова переезд, снова нужно подстраиваться под новый адрес. А это не так просто, особенно когда у вас есть дети. Вы уже можете быть привязаны к конкретному району, школе, садику… А если у вас есть домашние животные, то поиск квартиры превращается в отдельный квест. Я уже молчу о том, что не каждый владелец согласится сдавать жилье с тремя детьми, двумя собаками и двумя кошками», — рассказала женщина.

Кроме этого, еще одним важным моментом для Елены являются вещи. Ее семье нужно перевезти часть мебели, бытовой техники, детских вещей, игрушек и многое, что накопилось за годы. И далеко не все можно забрать с собой в съемную квартиру, отметила женщина.

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«Да, у нас сейчас много хлопот, работы и расходов, но никто не скажет нам завтра уезжать. Это только мои размышления», — добавила Елена.

Напомним, семья переселенцев из Херсонской области показала, какой дом приобрела в Одесской области за 1700 долларов. Прежде чем найти это доступное жилье в селе Пасад, украинцы преодолели долгий путь поисков по всей стране и пережили тяжелый год скитаний.

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