Аренда квартиры по закону: кто должен платить за ремонт и можно ли выселить без предупреждения

Аренда жилья

Реклама

В Украине отношения между арендаторами и собственниками жилья регулируются законодательством. Основой таких отношений есть договор аренды, в котором определяются права и обязанности обеих сторон, а также условия пользования жильем.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Специалисты отмечают, что важной частью договора является акт приемки-передачи. В нем фиксируют фактическое состояние жилья, наличие мебели и техники, а также возможные повреждения на момент заселения.

Реклама

Основные правила аренды жилья определяет Гражданский кодекс Украины. Согласно статье 810 ГК Украины, по договору найма жилья одна сторона (собственник жилья) передает или обязуется передать другой стороне (арендатору) помещение на определенный срок за определенную плату.

Специалисты объяснили, как решаются самые распространенные вопросы между арендодателями и арендаторами.

В частности, например, если арендатор не нарушает условий договора, то его выселение без предупреждения является незаконным. Арендодатель должен сообщить о расторжении договора в сроки, определенные документом.

Арендатор может менять замки только по согласованию с собственником жилья. Самовольная замена замков может считаться препятствием доступу к имуществу.

Реклама

Относительно ремонта, то текущий ремонт обычно оплачивает арендатор. В то же время капитальные работы, в том числе замена окон или ремонт электропроводки, чаще всего финансируются собственником квартиры.

В квартире могут проживать лица, указанные в договоре аренды. Передача жилья в субаренду (речь идет о третьих лицах) без письменного согласия владельца запрещена, но вместе с арендатором может проживать его семья.

Для прекращения аренды стороны должны заранее уведомить друг друга в сроки, предусмотренные договором. После этого подписывается акт приемки-передачи жилья, фиксируются показатели счетчиков и подтверждается отсутствие задолженности.

Напомним, специалисты отмечают, что аренда жилья без посредника экономит деньги на старте, но несет риски мошенничества. Эксперты рекомендуют проверять документы на собственность и не платить аванс без письменного договора.

Реклама

Новости партнеров