Аренда жилья без риелтора: как проверить документы и не наткнуться на мошенников

Аренда квартиры / © iStock

Отметка «без СП» в объявлениях об аренде недвижимости становится все более популярной среди украинцев, стремящихся минимизировать затраты при новоселье. Эта аббревиатура означает «без сотрудничества с посредником» и предполагает прямое соглашение между собственником и арендатором. Однако за экономией на старте могут скрываться значительные юридические и финансовые риски.

Об этом сообщает 18000.ck.ua.

Преимущества и скрытые угрозы прямой аренды

Главным плюсом формата является отсутствие комиссионных выплат риелтору, что существенно уменьшает сумму первого взноса. Помимо финансовой выгоды стороны могут скорее договориться об индивидуальных условиях проживания через прямой контакт.

В то же время эксперты выделяют ряд недостатков:

Юридическая уязвимость : стороны самостоятельно готовят договор без профессионального сопровождения, что повышает риск ошибок.

Отсутствие проверки : никто официально не проверяет право собственности на объект, поэтому ответственность за чистоту сделки ложится на плечи арендатора.

Рыночные риски: участникам труднее самостоятельно оценить реальную стоимость жилья.

Ловушки для арендаторов

Хотя формат «без СП» сам по себе легален, его часто используют в мошеннических схемах. Риелтор Святослав Могиляк отмечает, что объявления от агентств с таким примечанием в 99% случаев неактуальны. По его словам, часто используются фейковые фото, поэтому перед обзором следует воспользоваться поиском по изображениям в Google.

«Также случаются ситуации, когда человек не является собственником жилья, но предлагает его в аренду», — предостерегают специалисты.

Чтобы обезопасить себя необходимо требовать документы на право собственности и не перечислять авансы до подписания письменного договора.

Кто должен платить налоги?

Вопрос налогообложения аренды верно урегулирован законом:

Договор с физическим лицом : налоги должен платить владелец недвижимости, получающий доход.

Аренда юрлицом или ФЛП: в таком случае обязанность уплаты налогов возлагается на арендатора.

