Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Арендодатель, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер: во Львове будут передавать данные о них в СБУ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Арендодатель, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер: во Львове будут передавать данные о них в СБУ

Associated Press

Мэр Львова Андрей Садовый призвал граждан сообщать о таких случаях на горячую линию города.

Цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время, сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Арендатель или отельер, выставляющий завышенную цену за жилье — мародер", — сообщил мэр.

Он призвал граждан сообщать о таких случаях на горячую линию города – 1580.

"Мы будем действовать так, как нужно в условиях военного времени: проверим и сделаем имена мародеров публичными, а также передадим данные СБУ", — добавил он.

Напомним, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших на территорию Львовщины, обязали вставать на военный учет в территориальных центрах комплектования. Соответствующую процедуру необходимо пройти не позднее суток по прибытии в регион.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для взятия на военный учет", — сообщил Садовый.

Мэр подчеркнул, что в период военного положения приказы военных администраций – обязательны к исполнению.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация