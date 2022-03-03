Арендодатель, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер: во Львове будут передавать данные о них в СБУ

Арендодатель, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер: во Львове будут передавать данные о них в СБУ

Мэр Львова Андрей Садовый призвал граждан сообщать о таких случаях на горячую линию города.

Цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время, сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Арендатель или отельер, выставляющий завышенную цену за жилье — мародер", — сообщил мэр.

Он призвал граждан сообщать о таких случаях на горячую линию города – 1580.

"Мы будем действовать так, как нужно в условиях военного времени: проверим и сделаем имена мародеров публичными, а также передадим данные СБУ", — добавил он.

Напомним, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших на территорию Львовщины, обязали вставать на военный учет в территориальных центрах комплектования. Соответствующую процедуру необходимо пройти не позднее суток по прибытии в регион.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для взятия на военный учет", — сообщил Садовый.



Мэр подчеркнул, что в период военного положения приказы военных администраций – обязательны к исполнению.