Арендовал жилье и скрывался: одессит подстрелил парней вблизи сквера

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
В Одессе, близи Серединского сквера, мужчина случайно столкнулся с ребятами. Однако схваткой все не закончилось.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, после стычки они разошлись. Через несколько кварталов правонарушитель догнал ребят и выстрелил в них из травматического оружия.
16-летнему парню диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроницаемое ранение грудной клетки, а 23-летнему – ушибно-расстроенную рану лба и грудного отдела спины.
Оперативники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 сразу установили личность правонарушителя. Однако тот, пытаясь уйти от ответственности, арендовал жилье, где начал скрываться, не выходя из дома. Наконец, фигуранта разыскали и задержали.
За совершенное одесситу грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, стрельба на центральном рынке Харькова закончилась двумя потерпевшими и одним задержанным. Конфликт возник между продавцами и покупателями, которые сначала ссорились, а уже впоследствии начали сражаться и раздались выстрелы.
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