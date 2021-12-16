Арендовал жилье и скрывался: одессит подстрелил парней вблизи сквера

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе, близи Серединского сквера, мужчина случайно столкнулся с ребятами. Однако схваткой все не закончилось.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По данным правоохранителей, после стычки они разошлись. Через несколько кварталов правонарушитель догнал ребят и выстрелил в них из травматического оружия.

16-летнему парню диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроницаемое ранение грудной клетки, а 23-летнему – ушибно-расстроенную рану лба и грудного отдела спины.

Оперативники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 сразу установили личность правонарушителя. Однако тот, пытаясь уйти от ответственности, арендовал жилье, где начал скрываться, не выходя из дома. Наконец, фигуранта разыскали и задержали.

За совершенное одесситу грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, стрельба на центральном рынке Харькова закончилась двумя потерпевшими и одним задержанным. Конфликт возник между продавцами и покупателями, которые сначала ссорились, а уже впоследствии начали сражаться и раздались выстрелы.

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