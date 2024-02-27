Арест главного офиса "Синево Украина": ДБР продолжает досудебное расследование

ДБР осуществляет досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия. Она продолжается с 2022 года.

Об этом сообщает ДБР.

Отмечается, что в ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.

"Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, которые бы препятствовали осуществлению его деятельности, не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня", — отметили в ДБР.

Напомним, Государственное бюро расследований арестовало здание головного офиса и центральной лаборатории компании "Синево Украина" в Киеве. ДБР наложило арест на здание в рамках уголовного производства, которое ведется по факту "незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год".

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