Арест имущества Коломойского: суд рассматривает жалобу САП (трансляция)

Прокурор оспаривает закрытие производства по рассмотрению ходатайства об аресте имущества бизнесмена.

Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу прокурора САП на закрытие производства по рассмотрению ходатайства об аресте имущества бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция судебного заседания 28 ноября.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на определение следователя-судьи ВАКС о закрытии производства по рассмотрению ходатайства об аресте имущества Коломойского. Такое ходатайство было подано НАБУ вне срока досудебного расследования.

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К слову, в этот же день Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому срок содержания под стражей с альтернативой залога до 26 января 2024 года.

В сентябре бизнесмену были объявлены подозрения в совершении мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, а также завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

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