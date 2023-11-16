Арест Коломойского: суд рассматривает жалобу на продление срока содержания под стражей (трансляция)

Заметим, что по решению суда бизнесмен должен находиться под стражей до 2 января.

Киевский апелляционный суд собрался 16 ноября на заседание для рассмотрения жалобы бизнесмена Игоря Коломойского на продление срока содержания от стражи до января.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции из судебного зала.

Апелляционный суд в составе судей Мельник В.В., Фрич Т.В., Юрдыга А.С. рассматривает обжалование решение судьи Шевченковского райсуда от 27 октября о продлении содержания Коломойского под стражей.

Напомним, что 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залога в 3 млрд 891 млн грн. Бизнесмену выдвинуты подозрения в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

Добавим, что 17 ноября Апелляционная палата ВАКС рассмотрит апелляцию адвокатов Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Читайте также: