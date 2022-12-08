Арест президента Перу и ночные обстрелы украинских городов: главные новости ночи 8 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 декабря 2022 года:
- В Николаеве и Херсоне раздались взрывы. Читать дальше –>
- Кулеба призвал лишить Россию возможности производить ракеты. Читать дальше –>
- В Перу президенту объявили импичмент и сразу арестовали. Читать дальше –>
- В Белом доме заявили, что США работают над передачей Украине систем ПВО. Читать дальше –>
- В Молдове неизвестные сообщили о "заминировании" посольства Украины Читать далее –>
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