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Арест президента Перу и ночные обстрелы украинских городов: главные новости ночи 8 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
2168
Время на прочтение
1 мин
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Арест президента Перу и ночные обстрелы украинских городов: главные новости ночи 8 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 декабря 2022 года:

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Дата публикации
Просмотры
2168
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