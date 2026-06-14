Арест счетов и розыск авто: что грозит водителям за неуплаченные штрафы

В Украине водители массово избегают штрафов

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В Украине значительная часть штрафов за нарушение ПДД так и не доходит до этапа реального взыскания, что негативно влияет на дисциплину водителей.

Об этом в эфире программы «Киевское время» заявил бывший советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

По его словам, нынешняя система не обеспечивает принцип неотвратимости наказания. Эксперт утверждает, что около 75% исполнительных производств, открытых из-за неуплаченных штрафов, в конце концов закрываются из-за невозможности их принудительного взыскания.

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«Они носятся дальше, вешают номера, увешаются разными гирляндами, и дальше камера их не может просто идентифицировать», — отметил он.

Речь идет о маскировке номерных знаков или применении элементов, затрудняющих их распознавание.

Инструменты воздействия на должников

В то же время, журналист Константин Андриюк не согласился с оценкой об отсутствии эффективных инструментов влияния на должников. По его словам, действующее законодательство предусматривает ряд механизмов принудительного исполнения решений.

Среди них — арест банковских счетов, блокировка платежных карт, а также объявление транспортного средства в розыск. В случае обнаружения такого автомобиля его могут эвакуировать на штрафплощадку до урегулирования вопроса со штрафами.

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Дискуссия по поводу эффективности системы взыскания штрафов продолжается на фоне усиления автоматической фиксации нарушений ПДД и роста количества постановлений, вынесенных водителям за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

Напомним, в Украине нарушителей ПДД предлагают лишать водительских прав. Водители, регулярно нарушающие правила, должны проходить повторные тесты. Такое наказание предлагает нардепка.

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