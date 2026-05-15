Арест счетов и удаление жилья: в Минюсте объяснили, как должникам сохранить деньги и крышу над головой

Долги

Несмотря на то, что исполнительная служба наделена полномочиями налагать арест на все банковские активы должников, в период действия военного положения украинцы имеют законное право на разблокирование части средств. Подав соответствующее заявление гражданин может ежемесячно свободно тратить с арестованного счета сумму в размере около 15 тысяч гривен.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко в эфире парламентского телеканала «Рада».

«Можем ли мы арестовать все до копейки? Да, мы можем это сделать, но до конца военного положения, по заявлению любого лица, можно разблокировать счет, чтобы денежными средствами можно было пользоваться в пределах около 15 тыс. грн в месяц. Пока у нас война, речь не идет о том, чтобы оставить людей без средств к существованию», — подчеркнул он.

Гайченко отметил, что принятие парламентом закона о цифровизации исполнительного производства улучшает положение должников, ведь теперь повышен порог долга для принудительной продажи единого жилья должника с 200 тыс. грн до 450 тыс. грн.

«Раньше единая недвижимость могла быть выставлена на торги по погашению долгов уже от 200 тыс. грн. Теперь этот порог повышен до 450 тыс. грн», — объяснил он.

Замминистра юстиции отметил, что в настоящее время в исполнительной службе находится около 3 млн производств, и примерно 95% из них не дотягивают до суммы, разрешающей взыскание через продажу недвижимости. Поэтому часть объектов, которые раньше могли выставляться на торги из-за превышения предыдущего порога долга в 200 тыс. грн, теперь снимут с продажи.

Также закон предусматривает расширение автоматизированной системы ареста счетов должников. По словам замминистра, в настоящее время к системе уже подключены около 90% банковского рынка, включая все государственные банки и крупнейшие финучреждения.

«Мы просто сделаем так, что мелкие банки, услугами которых пользовались „профессиональные“ должники с миллионными, многомиллионными долгами, так же будут обязаны подключиться к системе», — подытожил он.

Новый закон о долгах №14005 — что известно

Напомним, 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №14005, запускающий цифровизацию исполнительного производства. В публичном пространстве документ часто подавали как закон об «автоматическом взыскании долгов», однако речь идет прежде всего об упрощении процедур через обмен данными между реестрами, банками, МВД, нотариусами и исполнительной службой. Суть изменений заключается в том, что после открытия исполнительного производства информация о должнике будет скорее попадать в ключевые системы. Поэтому нотариусы не смогут заверять соглашения с имуществом, сервисные центры МВД — переоформлять транспорт, а финансовые операции должника будет легче отслеживать.

