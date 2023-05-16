Арест Труханова: мэр Одессы отказался от апелляции с внесением залога

Прокурор поддержала жалобу, в которой требует увеличить размер залога для Труханова до 51 млн грн.

Сегодня, 16 мая, Высший антикоррупционный Суд рассматривает жалобу адвоката и прокуроров на заключение Труханова под стражу с залогом более 13 млн грн. Сам городской голова отказался от апелляции на решение об избрании ему меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога.

Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что прокурор поддержала жалобу, в которой требует увеличить размер залога для Труханова до 51 млн грн.

«В начале заседания адвокат отказался от апелляционной жалобы. Труханов этот отказ поддержал», – отметили в ГПК.

В антикоррупционной прокуратуре считают, что 13 млн грн не смогут предотвратить установленные судом риски.

Арест Труханова

Геннадий Труханов , подозреваемый по коррупционному делу в отношении зданий завода "Краян", опроверг информацию о том, что он "убежал из Украины". Чиновник подчеркнул, что он находится в Одессе и "работает на украинскую победу".

Городского голову Одессы Геннадия Труханова из-за обвинений в коррупции могут отстранить от должности. Всё зависит от апелляции, которую должен рассмотреть суд.

В Одессе временно исполняет обязанности городского головы секретарь горсовета Игорь Коваль.

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