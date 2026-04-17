Арест заместителя командира 58-й бригады: в чем обвиняют полковника
Полковника задержали во время получения второй части оговоренной неправомерной выгоды — 2000 долларов.
Правоохранители задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Его обвинили в получении взятки за содействие в переводе военнослужащего в свою воинскую часть.
О задержании полковника ВСУ сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
По информации следствия, 1 марта 2026 года подозреваемый высказал требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.
В четверг, 16 апреля, полковника задержали во время получения второй части оговоренной неправомерной выгоды — 2000 долларов.
По ходатайству прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 миллион гривен — 998 400 грн.
Действия подозреваемого квалифицируются как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского подтвердили задержание.
«Командование бригады полностью поддерживает и всячески способствует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.
В то же время военные напомнили о принципе презумпции невиновности.
«Любые окончательные выводы относительно виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда», — отметили в бригаде.
58-я отдельная мотопехотная бригада продолжает удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении.
