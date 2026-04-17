Арест заместителя командира 58-й бригады: в чем обвиняют полковника

Задержание заместителя командира 58-й бригады / © Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона

Правоохранители задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Его обвинили в получении взятки за содействие в переводе военнослужащего в свою воинскую часть.

О задержании полковника ВСУ сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По информации следствия, 1 марта 2026 года подозреваемый высказал требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.

В четверг, 16 апреля, полковника задержали во время получения второй части оговоренной неправомерной выгоды — 2000 долларов.

По ходатайству прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 миллион гривен — 998 400 грн.

Действия подозреваемого квалифицируются как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского подтвердили задержание.

«Командование бригады полностью поддерживает и всячески способствует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

В то же время военные напомнили о принципе презумпции невиновности.

«Любые окончательные выводы относительно виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда», — отметили в бригаде.

58-я отдельная мотопехотная бригада продолжает удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении.

