Арестовали 700 миллионов гривен: в Украине разоблачили одну из крупнейших гемблинговых компаний

В Украине правоохранители арестовали 700 миллионов гривен со счетов одной из крупнейших гемблинговых компаний. Их подозревают в уклонении от уплаты 1,2 миллиарда гривен налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Как стало известно, стражи порядка разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в Интернете в уклонении от уплаты 1,2 миллиарда гривен налогов. Следователи установили, что группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в Сети.

“Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также “мискодинг” платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено также, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления. На 700 миллионов гривен, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается”, – рассказали в БЭБ.

Напомним, что украинцы все чаще жалуются на то, что к ним звонят по телефону из неизвестных номеров, а потом просто молчат.

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