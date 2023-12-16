Арестованные активы России: в ОП рассчитывают на получение Украиной ежегодно до $15 млрд доходов

Эти доходы смогут временно быть хорошей поддержкой госбюджету, финансированию экономики и украинцев, пока продолжается борьба с российской агрессией.

Компенсация ущерба, причиненного российской агрессией, за счет самого агрессора является одной из самых сложных юридических задач для Украины, и получение дохода от замороженных активов РФ могло бы стать первым шагом на этом пути и приносить ежегодно до $15 млрд.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, передает "Интерфакс-Украина" 16 декабря.

"Первая задача – это получение не самих активов, а получение доходов от замороженных российских активов. Потому что сами доходы при сегодняшнем уровне процентных ставок в мире могут достигать $15 млрд ежегодно", – сказал он на научно-практической международной конференции, посвященной механизму компенсации, в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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Шурма отметил, что эти доходы смогут временно быть хорошей поддержкой для государственного бюджета, финансирования экономики и граждан, пока продолжается борьба с российской агрессией.

Замглавы ОП пояснил, что этот первый путь компенсации будет юридически проще и, главное, партнеры Украины к нему политически готовы.

"Но, безусловно, наша задача-максимум – это получить все российские активы, суверенные активы, активы олигархов, чтобы компенсировать все убытки, которые нанесла нашему государству российская федерация. И мы активно будем работать над этим", - подчеркнул Шурма.

Как сообщалось, Европейская Комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский Совет.

Как пояснили в ЕК, в начале агрессии значительные суммы активов и доходов Центрального банка России находились в финансовых учреждениях на территории ЕС и были заморожены, но со временем эти активы, например облигации, принесли существенные доходы, которые, в свою очередь, размещаются на среднесрочные депозиты в центральных банках. А уже доход от них является прибылью этих европейских финансовых учреждений, а государства-члены начали повышать корпоративный налог на эту прибыль.

В этой связи Европейская Комиссия считает, что так как эта прибыль была получена в результате иммобилизации, то ее следует использовать для помощи в реконструкции и восстановлении Украины. "Это - долгосрочная цель. Краткосрочная цель предложения… – обездвижить эту чистую прибыль и обезопасить ее, чтобы она могла быть использована в будущем", – пояснили в Еврокомиссии. Речь идет об идентификации в системах бухгалтерского учета этих доходов и прибыли.

В частности, согласно опубликованным международным депозитарием Euroclear в октябре данным, российские активы принесли почти EUR3 млрд прибыли с момента их заморозки в марте 2022 года и до третьего квартала 2023 года.

В октябре власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в EUR1,7 млрд за счет налогообложения доходов активов РФ. Как отмечал заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован, в этом случае фактически речь идет о "третьей производной" от российских активов.

Напомним, страны Евросоюза 30 июня поддержали план, согласно которому доходы от российских активов, замороженных в странах Европы, будут использованы для помощи Украине.

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