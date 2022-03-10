Арестованные счета украинских должников: что делать, если карту до сих пор не разблокировали

Арестованные счета украинских должников: что делать, если карту до сих пор не разблокировали

Разъяснение исполнительной службы по снятию ареста со счета.

Согласно постановлению Кабмина от 3 марта, со многих арестованных счетов украинских должников должно быть снято блокирование.

Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. гривен.

"Опендатамедиа" предоставляет разъяснение исполнительной службы по снятию ареста со счетов.

Что делать, если арест с вашего счета до сих пор не сняли

Убедитесь, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 000 грн.

Обратитесь в ближайшее отделение банка или финансовое учреждение, в котором имеется задолженность с требованием снятия ареста

В случае отказа позвоните на горячую линию НБУ по телефону 0 800 505 240 или на правительственную горячую линию — 1545

Автоматизированная система исполнительных производств и другие реестры пока не работают, поэтому ДВС или частные исполнители не могут выдать соответствующее постановление о снятии арестов.

Напомним, под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. грн, а таких должников, по оценке "Опендатабота", большинство.

Если ваш счет еще не разблокирован — обращайтесь в государственную исполнительную службу.

Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановки или отмены военного положения.