Арестованный фигурант смертельного ДТП в Днепре объяснил видео своей ночной поездки

В соцсетях распространили видео, якобы с фигурантом ДТП в Днепре, который ездит по улицам города.

17-летний участник ДТП в Днепре Арсений Бессонов уверяет, что круглосуточно находится в квартире и не нарушает решение суда о домашнем аресте.

Об этом он написал в соцсети.

"Приношу извинения за видео, которое сняла моя подруга. Мы вместе вели этот аккаунт. Само видео было снято очень давно. Также я нахожусь под домашним арестом и даже если бы я захотел это сделать, у меня просто не получилось бы", — рассказал он. .

Ранее сообщалось, что Арсения Бессонова якобы видели за рулем, хотя он должен находиться под домашним арестом. Полиция опровергла информацию о том, что 17-летний фигурант смертельного ДТП в Днепре не нарушает домашний арест.

Напомним, что вечером 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. На Набережной заводской автомобиль BMW столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей — 11 и 13 лет находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

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