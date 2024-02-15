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Арестович нецензурно высказался по поводу своего пребывания за границей: громкие детали

Арестович нецензурно высказался по поводу своего пребывания за границей: громкие детали

Алексей Арестович/Телеграмм

Подобные высказывания уже мало кого удивят.

Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович нецензурно прокомментировал свое пребывание за границей.

Об этом он написал в своем Telegram.

“Все-таки не зря я за границей. Многие американские и европейские эксперты существенно растут в своем профессиональном уровне вследствие общения со мной. Например, их политический кругозор существенно расширился термином "Khuy lozhil". Они теперь знают, что это выражение обычно идет в паре с понятием Obshestvennoe mnenie, — написал Арестович.

Скриншот / ©
Скриншот

Напомним, скандального эксрадника Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Монако — он прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте-Карло, известного своими казино.

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