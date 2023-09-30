Арестович опубликовал свой закрытый семинар, который вызвал скандал и возмутил общество

На днях в Сети разразился скандал из—за высказываний экс-осветника Офиса президента Алексея Арестовича на своих закрытых психологических семинарах о женщинах. В частности, Арестович называет женщин "существами", а мужчин — "идолами". По его словам, женщины абсолютно "неуравновешены". И в общем-то, любую проблему с ними можно "решить с помощью денег". А все мужчины, по мнению Арестовича, желают придушить женщину.

После скандала Алексей Арестович заявил, что опубликовал свой закрытый семинар, об этом он написал в Telegram.

"Приняв некоторые меры к сохранению анонимности учащихся (закрыв изображения и убрав их голоса), я решил опубликовать ТОТ САМЫЙ Семинар "…о женщинах".) Видео стало короче, потому что вырезали вопросы и ответы на них (там люди представляются и слышны конкретные голоса, которые можно узнать).Теперь Вы можете посмотреть сами и сделать свои выводы – о моем реальном отношении к женщинам, степени и адекватности понимания описанных проблем и как и для чего я учу людей, которым созвучны эти проблемы, с ними работать", — говорится в сообщении.

По словам Алексея Арестовича, после публикации видео люди сами смогут "оценить честность тех, кто поднял скандал, надергав кусков, и очень "честно", не показав те моменты, где я бесконечно повторяю – что "Сатана", "черная дыра", "Сжечь", это только метафоры, понимать это нужно не буквально, а символически", — сказал он.

Напомним, депутатка написала заявление на Алексея Арестовича из-за сексистских высказываний. Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

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