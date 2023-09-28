Арестович отреагировал на скандал по поводу сексистских высказываний

По словам Арестовича, любой независимый оценщик видео может убедиться, что эти отрывки вырезаны и вырваны из контекста.

В Украине разразился скандал с участием бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который на своих закрытых лекциях вроде бы выражает сексистские идеи и даже призывает к насилию над женщинами.

BBC Украина узнали, как инцидент прокомментировал сам блоггер, политик и психолог, который имеет большое влияние на информационное поле Украины.

Обрывки его закрытых платных лекций, обнародованные журналистами, широко обсуждают в обществе и вызвали большой публичный интерес.

Арестович утверждает, что его слова извращены, а резонансные слова он говорил, находясь в актерском образе.

Также он анонсировал "юридические последствия" для авторов видео к нему.

Суть скандала

Журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Пылает" опубликовали видео с отрывками из двух платных семинаров школы Арестовича "Апейрон".

На одном из отрывков видео автор лекций говорит, что “женщина под видом заботы о близком человеке и детях и ради собственного удобства, чтобы меньше переживать тревогу и меньше парить себя контролем, а жить более или менее устойчиво энергетически и технически женщина идет на службу к сатаны».

Лектор сопровождает это объяснение схеме, которую он рисует на доске.

В другом отрывке, который показали журналистки, Арестович говорит, что "женщина, как говорил мой знакомый, на мужчину должна смотреть, как на идола".

Впрочем, наибольшее возмущение в комментариях к программе "Пылает" вызвал отрывок из лекции, на котором Арестович якобы призывает к насилию над женщинами и называет их "существами".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить", — лектор обращается к аудитории в зуме, в которой, как видно из записи, присутствуют не только мужчины, но и женщины.

“Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Подавить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тратить, а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется подавить нах**н, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать», — говорит Арестович.

Под программой в YouTube появилось более двух тысяч возмущенных комментариев. Пользователи соцсети обвиняют автора лекций в распространении "аморальных ценностей" и благодарят журналисток за то, что "развенчивают творчество" Арестовича. Некоторые комментаторы призывают привлечь его к ответственности за призывы к насилию.

Народная депутат Инна Совсун сообщила, что уже написала заявление правоохранителям о совершении Арестовичем уголовного правонарушения по статье 300 Уголовного кодекса — распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Реакция Алексея Арестовича

BBC Украина попросила бывшего советника ОП прокомментировать обнародованные отрывки с его участием. Арестович назвал материал программы "Пылает" "направленной атакой на репутацию": "Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень спешили".

По словам Арестовича, любой независимый оценщик видео может убедиться, что эти отрывки вырезаны и вырваны из контекста.

“Семинары – это достаточно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам», – объяснил блоггер.

Он также отметил, что высказывания, обнародованные на отрывках видео, — это шутка и это понятно по его обращению к аудитории: "Потому что я говорю, "мужики, пока нас женщины не слышат", а там одновременно присутствует несколько сотен женщин. Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, наверное, это юмор?”.

Автор психологического тренинга также добавил, что семинар как раз и посвящен тому, чтобы противостоять таким мужчинам, которых он изобразил на видео.

«Этот семинар и вообще моя деятельность как раз и посвящена тому, чтобы учить женщин истинному достоинству, а мужчин — правильно обращаться с женщинами. Выявлять в себе и у других предстоящие предупреждения и связанные с унижением человеческого достоинства, в частности женского”, — сказал Арестович.

Он добавил, что скорее призывами к насилию над женщинами и именно такие видео, которые распространяют "в таком отредактированном виде".

“Кто здесь преступник? Тот, кто предвзято создал информационный повод или тот, кто годами учит людей не подпадать под социальные штампы, связанные с сексизмом”, — прокомментировал блогер.

Он также заявил, что обвинения в его адрес будут иметь "определенные юридические последствия" для авторов видео.

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