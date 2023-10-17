Арестович отреагировал на слова Данилова об актерах-разведчиках: называет его некомпетентным и ставит под сомнение оборону

Россия пытается сформировать новую агентурную сеть в Украине с помощью псевдо-экспертов и актеров-разведчиков. В Сети уже предположили, что секретарь СНБО Алексей Данилов, который об этом и сказал, намекал на Арестовича. В то же время и экс-советник ОП не замедлил с ответом. Он считает Алексея Данилова "некомпетентным" и подвергает сомнению обороноспособность страны.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Когда секретарь СНБО разбрасывается голословными безосновательными обвинениями, не просчитывая последствий собственных слов, обвиняя контрразведку СБУ, Президента и руководство ВП в прямой преступной халатности при отборе людей на должности спикеров, то расписывается в своей некомпетентности. Человек, занимающий высокий государственный пост, где должен заниматься национальной безопасностью, некомпетентен даже в собственных высказываниях, что уж говорить о соответствии занимаемой должности и состоянии самой безопасности и обороны", — отметил Алексей Данилов.

По его словам, подобным людям на высоких должностях в Украине "нечем заниматься во время войны, кроме как бросаться противоречивыми заявлениями и иногда разлагать цветные слайды".

"Выборы необходимы, чтобы заменить находящихся у власти людей (за редким исключением) принимают ключевые решения по войне, экономике, борьбе с коррупцией, а также назначают подобных персонажей руководить национальной безопасностью и обороной. Данилов заявил, что Украину в рамках Конституционных полномочий представляет Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук. Так вот, стоит напомнить, что в рамках Конституционных полномочий секретарь СНБО занимается координацией усилий по предотвращению угроз нацбезопасности. Что он сделал для предотвращения этих угроз, когда четыре месяца ходил по всем телешоу и кричал, что войны не будет?" – сказал Арестович.

Напомним, что Данилов предупредил об "актерах-разведчиках" на службе Кремля.

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