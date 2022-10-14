Арестович подвел итоги "Рамштайн-6": "Золотой оружейный дождь, о котором мы не мечтали"

Советник Офиса президента Алексей Арестович положительно оценил результаты шестой встречи в формате "Рамштайн", по итогам которой ряд стран объявили о предоставлении Украине систем ПВО и других видов вооружения.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Золотой оружейный дождь, который на нас посыпался в течение двух дней, мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединения в единую систему — это "где-то потом, зайдите через пол года" были разговоры и так далее. Вот, пожалуйста. Идиотский обстрел и Пентагон уже заявляют, что мы будем создавать", — сказал советник ОП.

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Он также обратил внимание, что даже Франция передаст Украине восемь систем ПВО NASAMS, хотя раньше не хотела об этом даже разговаривать.

"И, о ужас для Путина лично, президент Франции говорит – да, мы предоставим вам комплексы ПВО. Франция, которая очень долго не хотела идти на все эти разговоры. И нам уже называют восемь NASAMS. IRIS-T уже поставили и так далее. Это, конечно, не 60, как хотелось бы, но уже и это хорошо, потому что NASAMS – это очень современный комплекс и они прикрывают Белый дом. Восемь комплексов – это очень серьезный рост уровня защиты. Тот же IRIS-T, еще четыре, которые поставят, и не названное количество других разных дальностей, которые тоже будут поставляться. А кроме того, средства интеграции, усилия по возведению в единую систему", – рассказал Арестович.

"Туда же артиллерия. Внезапно выясняется, что Франция будет поставлять боеприпасы к артиллерии, саму артиллерию – Ceaser, как они сказали, бронетранспортеры. Германия сказала что-то про танки. 100 штук, на секундочку. Только-что мелькнуло - 100 противодронных таких специальных устройств", – сообщил советник ОП.

Он признался, что не ожидал таких положительных результатов шестого "Рамштайна".

"Честно говоря, я такого не ожидал. А самое главное – декларация. Незаметно прошло соглашение, мелькнуло маленькой новостью, которая звучала примерно так: НАТО и Украина подписали документ о полной перестройке военной промышленности Украины в течение 10 лет на западные образцы. А вот эта новость будет круче любой системы ПВО. Народ, это полностью меняет перспективу течения этого конфликта, завершения и перспективу будущего", – пояснил Арестович.

Он прогнозирует, что между Украиной и Россией в контексте вооружения произойдет отрыв, как сейчас между Израилем и арабскими странами. ВСУ станут настолько мощными, что любая война против них будет гарантированно заканчиваться поражением.

Напомним, 13 октября в Брюсселе завершилась шестая встреча в формате "Рамштайн", на которой министры обороны страны-членов НАТО принимали решение о военной помощи для Украины на фоне массированных ракетных ударов, которые накануне нанесла Россия.

Главной темой встречи было предоставление Украине систем ПВО и ПРО. В частности, в США пообещали очень быстро предоставить системы ПВО.

Встреча "Рамштайн": какое новое оружие выделят Украине

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