Арестович призвал "остановить бессмысленную бойню": новое скандальное заявление

Арестович отметился новым скандальным заявлением – фактически обвинил президента Зеленского в том, что он якобы не хочет прекращать войну, ведь придется проводить выборы.

Среди "ведущих мировых игроков" достигнут консенсус относительно войны в Украине, что якобы нужны переговори.

Такое мнение высказал скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, находящийся сейчас за границей.

По его словам, война зашла в тупик на стратегическом уровне, ведь ни Украина, ни РФ "не имеют сил радикально изменить ситуацию".

Арестович считает, что есть два варианта: "продолжать бойню без реальных перспектив для любой из сторон" или "останавливать войну и договариваться".

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"В отличии от переговоров двухлетней давности стороны пришли к мысли, что сперва можно остановить войну, а потом вести переговоры. Так или иначе путь к переговорам и мирному договору проблематизирует непереизбрание президента Украины, об этом заявляет Путин, скоро об этом начнут открыто говорить на Западе. Когда Блинкен приезжал в Киев, то не просто так неоднократно произнес слово "выборы", – говорит Арестович.

План на этот год от Арестовича выглядит так:

Остановка войны;

Выборы;

Мирное соглашение.

"Президент Зеленский не очень хочет идти на выборы, но упираться консолидированной позиции США, Китая и ЕС – неблагодарное дело, учитывая, что мы в финансовом и военном отношении полностью зависим от партнеров", – подытожил Арестович.

Ранее Алексей Арестович сделал мрачный прогноз по ситуации со светом.

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