Нет смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, чтобы убить народного депутата или журналиста, убежден советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.

Соответствующее видеообращение Арестович обнародовал в Facebook.

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Советник главы ОП убежден, что нет смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов на то, чтобы убить народного депутата или журналиста.

"Друзья мои, нет смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе на то, чтобы убить народного депутата Украины или журналиста. Бить будут по объектам ВПК, даже если будут бить, и по объектам инфраструктуры, даже если будут бить. А что значит: даже если будут бить? Они бьют каждую ночь, причем еженедельная интенсивность этих ударов увеличивается. Поэтому я не понимаю причины паники. Конечно, может не долететь, попасть в гражданского, ПВО может сбить, если оно упадет на жилой дом... Ну, это 36-е сутки уже идет... Не пугайте друг друга и не рассылайте ужасные сообщения о массированном российском ударе, который случается чуть ли не каждый божий день по нарастающей и будет еще очень долго", — отметил Арестович.

Кроме того, советник главы ОП уточнил, что к воздушной сирене надо относиться внимательно в любом случае.

"Какой бы день не был, если идет предупреждение, лучше спрятаться. Где вы будете прятаться: у себя в ванной или в убежище, вам виднее, там в зависимости от ситуации. Но воздушной тревоги бояться не надо, но уважительно относиться стоит, вне зависимости от объявлений", - подытожил он.

- Божечки, оставил вас на пару дней, как снова несется #ужасужас про «…массированный удар по Украине сегодня ночью!!!» Опубликовано Алексеем Арестовичем Четверг, 31 марта 2022 г.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Украина ведет переговоры о мире с цинично напавшей Россией, которая уже 36 дней варварски уничтожает гражданские дома и инфраструктуру, а также убивает мирных людей.

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