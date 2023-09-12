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Арестович рассказал, как победить коррупцию в Украине: он назвал конкретные шаги

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Арестович рассказал, как победить коррупцию в Украине: он назвал конкретные шаги

Алексей Арестович. Скриншот с видео

Арестович объяснил, как уничтожить коррупцию в Украине.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал свое видение, как можно победить коррупцию в Украине. Он предлагает награждать следователей и презумпцию виновности.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Арестович заявил, что знает, как в Украине победить коррупцию. Для этого, по его мнению, необходимо снятие ограничений правоохранительным органам и спецслужбам на разработку топ-чиновников и гарантированная премия конкретной группе, разработавшей преступников, в размере 1% от раскрытого. Также он предлагает ввести презумпцию виновности для чиновников и членов их семей.

"Максимальное упрощение правил и регуляций (прежде всего новый либеральный Таможенный и Налоговый кодексы, администрирование налогов и сборов не должно превышать по времени получаса в неделю и быть преимущественно автоматической функцией). Воспитание в обществе нетерпимости к коррупции, начиная с детского сада", — написал Арестович.

Напомним, Арестович заявил о возможности временно "обменять" оккупированные территории на вступление в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1158
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