Арестович рассказал, как победить коррупцию в Украине: он назвал конкретные шаги

Арестович объяснил, как уничтожить коррупцию в Украине.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал свое видение, как можно победить коррупцию в Украине. Он предлагает награждать следователей и презумпцию виновности.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Арестович заявил, что знает, как в Украине победить коррупцию. Для этого, по его мнению, необходимо снятие ограничений правоохранительным органам и спецслужбам на разработку топ-чиновников и гарантированная премия конкретной группе, разработавшей преступников, в размере 1% от раскрытого. Также он предлагает ввести презумпцию виновности для чиновников и членов их семей.
"Максимальное упрощение правил и регуляций (прежде всего новый либеральный Таможенный и Налоговый кодексы, администрирование налогов и сборов не должно превышать по времени получаса в неделю и быть преимущественно автоматической функцией). Воспитание в обществе нетерпимости к коррупции, начиная с детского сада", — написал Арестович.
Напомним, Арестович заявил о возможности временно "обменять" оккупированные территории на вступление в НАТО.
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