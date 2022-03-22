Более 60% белорусских военнослужащих не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какова вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

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"15-20% (вероятность того, что Александр Лукашенко примет решение об участии в этой войне). По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной. Конечно, если им прикажут, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеет", — сказал Арестович.

Напомним, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

21 марта министерство обороны Беларуси заявило, что отводит своих десантников от украинской границы.

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