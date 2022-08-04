Арестович рассказал о планах "потрепанных российских войск" на Херсонском направлении

Российские оккупанты завершают формирование группировки на юге Украины. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, куда оккупанты могут направиться дальше.

Так, по словам Арестовича, задачами вновь созданной российской группировки может быть движение в сторону Николаева, Кривого Рога, или остановка наступательных действий ВСУ вблизи трассы Николаев-Херсон.

Об этом Арестович рассказал 4 августа во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, россиян также беспокоят плацдармы ВСУ на берегу реки Ингулец в районе Давыдова Брода.

"На той стороне — на правой — где-то штук 15 БТГ. На левой в ближних тылах 4-6. Еще есть группировка немного южнее, которая там подбирает. В общей сложности на театре [боевых действий] около 30 [БТГ]", — рассказал советник руководителя ОП.

Однако, по словам Арестовича, эти БТГ "биты и дуты".

"Это изрядно потрепанные войска, которые не могут похвастаться полным штатом, настроением", — заявил Арестович и подтвердил три успешных удара ВСУ по складам боеприпасов в Херсонской области. Накануне под удар украинских защитников попал и Антоновский железно-дорожний мост.

Арестовича уверен, что находящиеся на Херсонском направлении оккупанты — это "покойники и смертники".

"Мне их по-человечески жаль, а по-военному – нет", — сказал он.

Арестович также убежден, что ресурсов для наступления у врага на юге нет, в том числе из-за успешных ударов ВСУ по мостам через Днепр.

Напомним, ранее Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонщины будет "медленным и скучным". Уже сейчас ВСУ удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. Это будет продолжаться и дальше.

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