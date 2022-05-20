Арестович разделся в прямом эфире, засветив голый торс и татуировки (видео)

Арестович разделся в прямом эфире, засветив голый торс и татуировки (видео)

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович снял с себя футболку прямо во время своего интервью в прямом эфире на YouTube.

Свой голый торс, а также татуировки Арестович продемонстрировал во время видеоразговора с российской журналисткой Юлией Латыниной 19 мая.

Соответствующую запись советник руководителя ОП распространил в своих соцсетях.

Отметим, что 19 мая как раз отмечался День вышиванки. Поэтому, сняв футболку, Арестович не остался сидеть голышом, а надел вышиванку.

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"Юлия, а как вы воспримете, если я вышиванку надену? Вот мне ее доставили прямо в прямом эфире", – спросил советник главы ОП.

На это журналистка сказала: "Прекрасно, сегодня же День вышиванки".

После этого Арестович переоделся, чем вызвал улыбку на лице Латыниной. Она даже покраснела и призывала зрителей делать стоп-кадр.

Напомним, ранее Арестович открыл тайну и рассказал, почему так тихо разговаривает.

Мировые политики и звезды нарядились в вышиванки

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