Арестович собрался в президенты: что скандальный "эксперт" наобещал украинцам и какая их реакция

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович не перестает удивлять украинцев. Скандальный блоггер и "эксперт" собрался в президенты? А чтобы собрать сторонников, опубликовал перечень предвыборных обещаний.

Что обещал Арестович и почему от этого вспыхнула Сеть – в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Готов отдать Крым

Шутки шутками, но Арестович действительно запостил то, что он назвал своей предвыборной программой. Хотя не стоит ее так называть, потому что это больше напоминает какой-то список пожеланий из 14 пунктов. Реформа экономики, судов, правоохранителей – все там есть. Но один из них просто не налезает на голову:

"Предложение коллективному Западу – мы готовы к варианту Киссенджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем", – считает Арестович.

То есть идея проста – подарить Путину все, за что так смело бились наши защитники. Интересно, а о людях Арестович подумал? Или Буча, Мариуполь, Ирпень уже забыли и теперь все мечты только о выборах, на украинцев на временно оккупированных территориях уже наплевать?

В Сети "пылает"

К слову, свою "предвыборную программу" для украинцев Арестович написал на русском. Это наверняка намек, на которых избирателей тот ориентируется. Ну, не суть. На него неоднозначно отреагировали даже его подписчики в Telegram.

"За все хорошее против всего плохого. Особенно смешно о реформах. Такое может городить только люд, какую экономику и процессы реформирования отраслей видел только из иллюминатора самолета, на котором показывал Гордону, как хорошо умеет летать"

"Вопрос такой: а что делать людям на оккупированных Запорожье и Херсонщине? На них забить Болт? (Луганск и Донецк с Крымом вопрос отдельный)

"Почти как Жириновский в конце 90-х: выберите меня сегодня, и завтра магазины будут ломиться от еды, а каждой одинокой женщине — по мужику. Но теперь просто много букв"

Многие люди также справедливо спрашивают, а зачем и как это вообще будет делать Арестович? У нас что, выборы скоро? Нет, их проведение пока невозможно, о чем заявлял не только президент, но и другие политики, в том числе депутаты от оппозиционных партий. Сам Зеленский выборы не исключает, о чем сказал в интервью Sky Nesws. Но справедливо отметил, что для этого нужно решить кучу проблем: начиная с безопасности, заканчивая соответствующим законодательством.

Скандалы Арестовича

Очевидно, Арестович таки решил потолкаться в большую политику, но начал он не с этого поста. За последние полгода блоггер и "эксперт" успел попасть в такое количество передряг и скандалов, что на всю жизнь хватит. Поначалу попал в сексистский скандал, за что даже на него написали заявление в полицию. Потом поссорился с коллегой по стримам Фейгиным, а затем с секретарем СНБО Даниловым. А теперь замахнулся и на президента, назвав его диктатором.

"Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Впоследствии кто-то плодит массовую коррупцию. Затем кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – через полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом", – выдал Арестович.

Интересно, а как научиться переобуваться в воздухе? Пытается Арестович иногда иронизировать над своей токсичностью. Часто неудачно.

"Я здесь подумал – во всех трех ветвях могучего восточнославянского дерева – Украине, Беларуси и РФ власти задержали уголовные дела на меня. Это правильно. Чувствуют", – пишет скандальный экс-советник ОП.

Удивляет и то, что когда-то Арестович был советником Офиса Зеленского и публично призвал не критиковать президента и сам обещал это делать. Ну потому что война в стране. Не хай ли это – решать его фанатам. За 2 года войны украинцам уже понятно, что договоренности с Кремлем ничего не стоят. А заморозка конфликта с Россией ведет к кровопролитной войне.

Ранее на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в Национальную полицию 29 народных депутатов. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

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