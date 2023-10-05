Арестович уверяет, что на семинаре объяснил: женщин душить нельзя ни в коем случае

Бывший советник Офиса президента и военно-политический эксперт Алексей Арестович объяснил, почему на его психологическом семинаре появились фразы о желании задушить женщину, и заявил о манипуляциях со стороны критиков.

Об этом он говорил в комментарии журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент которого Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, во время проводимого им семинара возникла необходимость "изобразить такого коллективного грубого, плохого мужика, который не может переварить женщину, не может с ней жить".

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“Я хорошо изобразил. А дальше идет следующая фраза, почему душить нельзя ни в коем случае, и я начинаю разъяснять. Почему такие мужики находятся в слабой позиции, что угрожать женщине и всякое такое плохо", — объясняет Арестович.

Он утверждает, что его критики вырезали из видео только нужный им фрагмент.

“Подделка достаточно грубая. Я вообще не уверен, что девушки [очевидно, речь идет о журналистках, обративших внимание на скандальный семинар] смотрели, потому что мне кажется, что на такие очевидные глупости они бы не подписались... Им скорее всего набросали нарезку, сказали "посмотрите, что он говорит, нужно сделать". Ну, это мы выясним немного погодя", — пообещал Арестович.

Напомним, ранее журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк заявили, что Алексей Арестович занимается пропагандой сексизма и насильственных идей на закрытых психологических семинарах. Впоследствии по поводу таких высказываний экс-советника ОП народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы.

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