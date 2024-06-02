Арестович вызвал Портникова на публичные дебаты – журналист ответил

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович обратился к украинскому журналисту и публицисту Виталию Портникову с предложением устроить публичные дебаты.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я публично хочу принести вам извинения за те оскорбления, которые я вам нанес в предыдущих своих постах… У меня две основные субличности: одна – интеллигентная, преподавательская; вторая – казарменная, и часто они не спрашивают разрешения о выходе к основному микрофону. Я еще раз приношу вам извинения и приглашаю на публичную дискуссию", - сказал Арестович в видеообращении к Портникову.

Он отметил, что формат дебатов может быть таким же, как с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Что касается вопросов, которые нас интересуют обоих и всех остальных, например, о нашей самоидентификации, о нашем отличии от россиян и других вопросах такого спектра. Я думаю, что это будет полезно и вам, и мне, и обществу", - пояснил Арестович.

Причиной конфликта между Арестовичем и Портниковым стал один из эфиров российского журналиста Марка Фейгина, темой которого стало имперское прошлое России. Гостями эфира были украинский журналист Виталий Портников и российская "либеральная" журналистка Юлия Латынина.

Латынина, в частности, заявила, что украинцы безосновательно взяли на себя "роль жертвы", так как были "партнерами РФ по империи". По ее мнению, изображение россиян как "генетических имперцев" является частью украинской "военной пропаганды".

В свою очередь, украинский журналист Виталий Портников "разнес" тезисы Латыниной. Он подчеркнул, что украинцы ни в коем случае не являлись "партнерами" россиян по империи. Он отметил, что многие люди украинского происхождения действительно находились на важных государственных должностях как в Российской империи, так и во времена СССР или даже сейчас – в путинской РФ. Но ценой этого всегда был отказ от собственной идентичности и русификация.

Алексей Арестович не смог обойти эту оживленную дискуссию и на своем канале Youtube бросился с обвинениями в адрес Виталия Портникова, заявив, что журналист не давал Литыниной "вставить слова" и что во время разговора произошел ряд "интеллектуальных подмен".

После этого Арестович также опубликовал в Facebook несколько постов, в которых оскорблял Портникова. В частности, он намекал, что публицист якобы является российским шпионом, поскольку учился в Москве, а также называл его "подагентурной крысой".

В тот же день в эфире на YouTube-канале Фейгина Портников прокомментировал приглашение Арестовича.

"Это просто внутриукраинские дебаты, и я считаю, что моя позиция здесь абсолютно конкретная. Как я уже говорил, говорю в Украине с теми людьми, которые мне интересны с точки зрения развития украинского государственного проекта. Я считаю, что здесь не о чем, как говорят, говорить. После этих российско-украинских дебатов проводить внутриукраинские дебаты нет никакого смысла по той простой причине, что мы здесь, в Украине, находимся на одной государственной позиции", - сказал Портников.

По его словам, с людьми, которые "хотят строить Украину", он сможет найти общий язык "без каких-либо дебатов".

Также 1 июня Виталий Портников написал в Facebook, что не общается "с проходимцами, ничтожествами, аферистами и городскими сумасшедшими" и не поддерживает их, а "те, кто это делает, остаются с испорченной репутацией на всю жизнь".

Арестович отреагировал и на отказ Портникова и пригласил на дебаты "всех".

"Портников оказался выше дебатов со мной. Ну тогда я приглашаю остальных "патриотов".Всех, скопом", - написал Алексей Арестович.

Напомним, Арестович сделал новое скандальное заявление и призвал "остановить бессмысленную бойню".

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