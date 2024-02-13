Арестович заявил, что Путин не хочет воевать с Украиной: как он это объяснил

Диктатор действительно верит в то, что говорит.
Путин говорит очень важную вещь, которую нужно услышать. Он произносит очень четко: "я не хочу воевать".
Это подчеркнул экс-советник ОПУ Алексей Арестович.
По убеждению Арестовича, хотя и очень непопулярное мнение, но воевать Путин не хочет. Мол, для него это тяжело.
"Трудно морально воевать, особенно трудно морально воевать с Украиной, потому что когда он говорит "я верю, что это один единственный русский народ" – он же, зараза, реально в это верит. Мы можем над этим сколько угодно смеяться, но он так думает", – считает Арестович.
Ранее московский суд заочно арестовал Арестовича.
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