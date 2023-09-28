Арестовичу грозит тюрьма: нардеп написала на него заявление в полицию

Народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича из-за сексистских высказываний. Ему грозит до 3-х лет тюрьмы.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

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"Я написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости. Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", — говорится в ее сообщении.

Добавим, согласно статье 300 Уголовного кодекса Украины такие действия наказываются штрафом от 1000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Новый скандал вокруг Арестовича

Журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Пылает" опубликовали видео с отрывками из двух платных семинаров школы Арестовича "Апейрон", в которых, как утверждается, звучат сексистские идеи и даже призывы к насилию над женщинами.

Сам же Арестович уверяет, что его слова перекрутили, а сексистские высказывания он говорил, находясь в "актерском образе". Кроме того, он пообещал привлечь к юридической ответственности авторов видео о нем.

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