Археологи Луцка показали находки, которые обнаружили в новооткрытых подземельях башни Чарторыйских (фото)

Во время раскопок были обнаружены каминные декоры.
В Луцке в подземелье башни Чарторыйских и коллегиума иезуитов были проведены раскопки. Они продолжались в течение 2 лет, а во время них археологи обнаружили немало интересного.
Об этом сообщает известный луцкий археолог Виктор Баюк.
Он рассказал, что во время раскопок, которые продолжались в подземельях на протяжении 2020 и 2021 годов у новооткрытых подземелий башни Чарторыйских и коллегиума иезуитов в Луцке, нашли фрагменты каминных позднебароковых декоров.
"Часть невероятной коллекции каминных позднебароковых декоров по раскопкам. Все сопутствующее — ХVІІ-ХVІІІ ст. Орнаментальные мотивы позднего барокко — рококо. Коллекцией может гордиться любой музей", — написал Виктор Баюк.
На одном из фрагментов обнаружили клеймо. Его сейчас изучают.
Сообщается, что археологические работы производились в рамках международного проекта CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.
Напомним, что испанские и португальские ученые описали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, останки которого были найдены в Каталонии.
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