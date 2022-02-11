Археологи Луцка показали находки, которые обнаружили в новооткрытых подземельях башни Чарторыйских (фото)

Археологи Луцка показали находки, которые обнаружили в новооткрытых подземельях башни Чарторыйских (фото)

Во время раскопок были обнаружены каминные декоры.

В Луцке в подземелье башни Чарторыйских и коллегиума иезуитов были проведены раскопки. Они продолжались в течение 2 лет, а во время них археологи обнаружили немало интересного.

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Об этом сообщает известный луцкий археолог Виктор Баюк.

Фото: Виктор Чухрай

Он рассказал, что во время раскопок, которые продолжались в подземельях на протяжении 2020 и 2021 годов у новооткрытых подземелий башни Чарторыйских и коллегиума иезуитов в Луцке, нашли фрагменты каминных позднебароковых декоров.

"Часть невероятной коллекции каминных позднебароковых декоров по раскопкам. Все сопутствующее — ХVІІ-ХVІІІ ст. Орнаментальные мотивы позднего барокко — рококо. Коллекцией может гордиться любой музей", — написал Виктор Баюк.

Фото: Виктор Чухрай

На одном из фрагментов обнаружили клеймо. Его сейчас изучают.

Сообщается, что археологические работы производились в рамках международного проекта CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.

Фото: Виктор Чухрай

Напомним, что испанские и португальские ученые описали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, останки которого были найдены в Каталонии.

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