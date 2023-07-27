Археологи нашли клады 17-20 веков в винницком монастыре (фото)

Украинские археологи приступили к раскопкам на территории Доминиканского монастыря по заказу Департамента архитектуры и градостроительства Винницкого городского совета.

Как сообщает Винницкий областной краеведческий музей, экспедиция уже нашла немало предметов, датированных 17-20 вв.

Среди них:

фрагменты керамики 17-18 вв. в объекте с мощным горелым слоем дерева и множеством обломков посуды. Исследователи предполагают, что это сооружение использовали как погреб или тайник

люльки-"носогрейки" для курения. Они изготовлены из белой глины и содержат невероятные орнаменты, одна с остатками зеленой поливы. Считается, что они широко использовались в 17-19 вв.

ручка от керамической сковородки, которая была популярна во второй половине 17-19 вв. Она называлась "ронда" и имела четыре керамические ножки и пустотелую ручку, в которую вставлялся деревянный держатель

набор стеклянных изделий. Археологи предполагают, что их использовали в фармацевтике, в частности, флаконы, пластину для растирания порошков, вспомогательный инструмент. Их нашли в нише постройки конца 19 — начала 20 веков

шесть захоронений

Археологи отмечают, что благодаря таким исследованиям можно заглянуть в жизнь людей прошлого. Они добавляют: "Раскопки еще продолжаются, и мы надеемся на новые интересные находки".

Найденные артефакты

Ранее стало известно, что в Чортковской громаде Тернопольской области местный житель наткнулся на коллекцию из 17 бронзовых браслетов. Наряду с браслетами также обнаружили медный топор. Возраст артефактов оценивается примерно в четыре тысячи лет.

Читайте также: