Археологи нашли на Волыни уникальное древнерусское украшение — кому оно принадлежало (фото)

Фото: Виктор Баюк

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Уникальное археологическое украшение нашли ученые на Волыни. Это древнерусское ожерелье из 289 стеклянных бусин.

Фото украшения и его историю обнародовал Виктор Баюк — директор администрации государственного историко-культурного заповедника в Луцке.

Летом 2025 года во время археологических раскопок на территории Окольного города средневекового Владимира-Волынского, датированного концом XII-началом XIII века, археологи обнаружили уникальную находку — ожерелье из стекла, которое, вероятно, принадлежало древнерусской женщине.

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Археологи проводили раскопки на территории Окольного города средневекового Владимира-Волынского Фото: Виктор Баюк

Уникальный артефакт состоит из 289 стеклянных бусин: 288 из них имеют желто-янтарную окраску, еще одна отличается нежно-голубым цветом.

Найдено уникальное древнерусское украшение

Диаметр каждой из бусинок варьируется от 0,4 до 0,6 см; все они имеют сквозные отверстия, позволяющие нанизывать их на нить. Комплект сохранился в полном виде: длина нити достигает 120 см, а общий вес украшения составляет 103 грамма, то есть в среднем 0,35 грамма на одну единицу.

Археологи нашли на Волыни уникальное древнерусское украшение

После научной проработки и введения в научное обращение артефакт пополнит фонды Владимирского исторического музея. А впоследствии изготовление копий этого украшения в натуральную величину как современного сувенира в стиле княжеской эпохи.

Напомним, ранее речь шла об уникальном открытии в гробнице неизвестного принца — «двери в потусторонний мир».

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