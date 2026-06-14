Археологи нашли самый древний сыр в мире: что о нем известно

Сыр / © unsplash.com

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Самые древние образцы сыра, сохранившиеся до наших дней, имеют возраст около 3500 лет. Их нашли на горлышках мумий бронзового века на кладбище Сяохе на северо-западе Китая.

Об этом пишет Science Focus.

Что известно об исследовании

Как пишут ученые, изучение изотопов углерода жирных кислот в остатках горшков показало, что люди употребляли молоко в Британии с 4000 года до нашей эры и с 7000 года до нашей эры в Анатолии, регионе Турции, известном своим земледелием периода неолита.

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Анатолийские фермеры мигрировали далеко и широко. Следы молочного жира не часто сохраняются тысячелетиями под землей. Однако большое количество фрагментов анатолийской керамики заставило ученых предположить, что молоко, по-видимому, использовалось для создания долговременных молочных продуктов, таких как творог.

Превращение молока в сыр также снизило бы уровень сахара лактозы в то время, когда непереносимость лактозы была нормой по всей Европе. Лишь около 3000 лет назад генетическая мутация получила широкое распространение, что позволило взрослым вырабатывать лактазу, фермент, расщепляющий лактозу на другие сахара.

В 2023 году исследование Йоркского университета выявило белковые структуры в горшках позднего неолита из Польши, которые, вероятно, произошли от сыра, изготовленного из молока коров, коз или овец.

Команда Китайской академии наук проанализировала образцы, чтобы идентифицировать кефирный (молоко, ферментированное бактериями) сыр. Ученые обнаружили в сыре ДНК разных видов бактерий и дрожжей, включая Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, которые и поныне встречаются в кефире.

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Они считают, что комочки могут быть кефирными зернами — концентрированными бактериальными колониями, которые используются для запуска брожения сыра. В то время эти зерна могли считаться ценным подарком, который можно было взять с собой в загробную жизнь.

Ранее итальянский сыр кассу марца, известный тем, что содержит живые личинки мух, считается одним из самых опасных в мире. Его производство и официальная продажа запрещены в ЕС и в Италии из-за рисков для здоровья, в частности пищевых отравлений и паразитарных инфекций. Несмотря на это, деликатес до сих пор нелегально производят и потребляют на Сардинии как часть местной традиции. За нарушение запрета предусмотрены значительные штрафы — до 50 тысяч евро.

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