Археологи обнаружили уникальный 6000-летний нож трипольской культуры в Николаевской области (фото)

Нож будет передан в Южноукраинский исторический музей.
В Николаевской области была обнаружена уникальная археологическая находка — кремневый нож, которому около 6000 лет.
Об этом рассказал археолог Дмитрий Гриценко.
Находка была сделана в окрестностях села Семеновка Первомайского района во время раскопок, организованных Историко-туристическим клубом "Сагайдак".
Нож относится к периоду энеолита и является памяткой трипольской археологической культуры. Известно, что нож будет передан в Южноукраинский исторический музей.
Напомним, археологи раскопали уникальный меч на кладбище.
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