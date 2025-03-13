Археологи обнаружили уникальный 6000-летний нож трипольской культуры в Николаевской области (фото)

Нож будет передан в Южноукраинский исторический музей.

В Николаевской области была обнаружена уникальная археологическая находка — кремневый нож, которому около 6000 лет.

Об этом рассказал археолог Дмитрий Гриценко.

Находка была сделана в окрестностях села Семеновка Первомайского района во время раскопок, организованных Историко-туристическим клубом "Сагайдак".

Нож относится к периоду энеолита и является памяткой трипольской археологической культуры. Известно, что нож будет передан в Южноукраинский исторический музей.

Нож периода энеолита. Фото: Дмитрий Грицак

Нож периода энеолита. Фото: Дмитрий Гриценко

Напомним, археологи раскопали уникальный меч на кладбище.

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